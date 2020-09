De Britse politie heeft maandag een man opgepakt vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij vier steekpartijen in Birmingham in de nacht van zaterdag op zondag. De 27-jarige verdachte werd rond 4.00 uur opgepakt in het zuidwesten van de stad, laat de politie weten.

Bij de steekpartijen kwam een 23-jarige man om het leven en raakten zeven anderen gewond. Twee van de gewonden, een 19-jarige man en een 32-jarige vrouw, verkeren in kritieke toestand. De vijf anderen liepen geen levensbedreigende verwondingen op.

Na de steekpartijen sloeg de dader op de vlucht. De politie begon zondag met een zoektocht naar de man.

De toedracht van het incident is nog onduidelijk, maar de politie liet zondag tijdens een persconferentie weten dat er geen aanleiding is om de steekpartijen te behandelen als een terroristische daad of als een incident dat is gerelateerd aan criminele bendes in het gebied.

Ook zou het incident niet zijn gericht op een specifieke groep. "Het lijkt te gaan om een willekeurige actie en de slachtoffers lijken willekeurig gekozen te zijn", zei de politie.

De steekpartijen vonden in de nacht van zaterdag op zondag plaats in de binnenstad van Birmingham. Rond 0.30 uur kreeg de politie een melding over een steekpartij in Hurst Street. Kort daarna kwamen meerdere meldingen vanuit de omgeving binnen. De laatste steekpartij vond rond 2.20 uur plaats. De politie sprak van een "groot incident" en sloot een groot gebied af voor onderzoek.