Honderden mensen demonstreren zondag in Hongkong tegen het uitstel van de verkiezingen en een nieuwe veiligheidswet. De politie heeft pepperspraykogels gebruikt en negentig mensen aangehouden, onder wie bekende activisten, schrijft South China Morning Post.

Hoofdbestuurder van Hongkong Carrie Lam stelde de verkiezingen van zondag 6 september met een jaar uit. Dat deed ze in juli vanwege een piek in het aantal nieuwe coronabesmettingen. Het uitstel is een grote teleurstelling voor de prodemocratische oppositie, die hoopte op een historische meerderheid in de raad van Hongkong.

Het zouden de eerste verkiezingen zijn geweest sinds in juni de omstreden veiligheidswet is ingevoerd door China. Acties die Peking als ondermijnend, terroristisch of separatistisch beschouwt, zijn door deze wet strafbaar.

Bij kleine demonstraties verspreid door de stad scandeerden demonstranten zondag onder meer de populaire slogan "bevrijd Hongkong", die onder de nieuwe veiligheidswet strafbaar is.

Activisten zijn aangehouden omdat ze deelnamen aan "illegale samenscholingen", laat de politie weten in een statement.

Minder protesten door veiligheidswet en corona

In Hongkong nam het aantal protesten in het afgelopen jaar af door de veiligheidswet en coronaregels, die de omvang van toegestane samenscholingen beperken. Niet meer dan twee mensen mogen bij elkaar komen.

Sinds januari zijn in Hongkong zo'n 4.800 besmettingen vastgesteld, veel minder dan in andere grote steden in het buitenland. Het aantal nieuwe besmettingen neemt sinds juli af.

Bij de protesten van zondag zijn de lokaal bekende activisten Leung Kwok-hung, Raphael Wong Ho-ming en Figo Chan Ho-wun aangehouden, nadat ze een spandoek met een kritische tekst hadden opgehangen buiten het Eaton Hotel in Jordan, schrijft de South China Morning Post.