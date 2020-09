Meer dan 810.000 inwoners van het zuidoosten van Japan zijn zondag opgeroepen hun woning te verlaten, omdat supertyfoon Haishen aan land komt, meldt de Japanse omroep NHK. De tyfoon zorgt naar verwachting voor zware regenval, hevige windvlagen en hoge waterstanden in het gebied.

Haishen heeft op de eilanden Okinawa en Amami Oshima, de zuidelijkste prefecturen van Japan, tot stroomuitval geleid. Voor zover bekend zijn twee mensen gewond geraakt, maar de vrees bestaat dat het slechte weer meer slachtoffers gaat eisen.

"In gebieden waar de tyfoon al aan land is gekomen, braken windsnelheden records en bereikten golven eveneens een recordhoogte", aldus een woordvoerder van het meteorologisch instituut van het land.

De inwoners worden opgeroepen uiterst voorzichtig te zijn, de aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen en zichzelf te beschermen. "Wanneer je je eenmaal in een gebied met flinke windvlagen bevindt, ben je misschien niet meer in staat om naar een veiligere plek te gaan", waarschuwt de weerdienst.

Naar verwachting beweegt de tyfoon zich in de nacht van zondag op maandag richting de Japanse Goto-eilanden en bereikt hij maandag Zuid-Korea.

Zoektocht naar bij Japan vermist vrachtschip gestaakt

Vorige week veroorzaakte tyfoon Maysak eveneens slecht weer in het gebied. Daardoor raakte een vrachtschip met in totaal 42 mensen en 5.800 koeien aan boord in de problemen. Het schip zond woensdag een noodsignaal uit en verdween daarna van de radar.

Tot nu toe heeft de kustwacht drie bemanningsleden uit het water gehaald. Een van de opvarenden overleed kort na zijn redding.

De zoektocht naar het vrachtschip werd zaterdag gestaakt vanwege het slechte weer dat gepaard gaat met tyfoon Haishen. Zodra het weer het toelaat, wordt de zoektocht naar het schip hervat.