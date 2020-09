De Amerikaanse National Guard heeft in de nacht van zaterdag op zondag 63 kampeerders in Californië geëvacueerd met helikopters vanwege een plotseling opgelaaide bosbrand, laat de lokale politie weten. De brand woedt in het Sierra National Forest, ten zuiden van Yosemite National Park.

Zo'n 150 kampeerders bevonden zich in het populaire recreatiegebied Mammoth Pool Reservoir toen het vuur alle evacuatieroutes blokkeerde.

De National Guard heeft met militaire helikopters een luchtbrug opgezet. Twaalf mensen zijn gewond, van wie twee ernstig. 51 anderen hebben licht letsel of geen verwondingen opgelopen, aldus de brandweer van Fresno volgens de Los Angeles Times. Bij Fresno Yosemite Airport is een triagetent opgezet.

De reddingsoperatie is nog in volle gang. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog geëvacueerd moeten worden. De resterende kampeerders zijn in elk geval niet meer in gevaar, zegt een woordvoerder van het park tegen de Los Angeles Times, omdat het vuur hen is gepasseerd en richting het noorden gaat.

Dankzij de harde wind en recordtemperatuur heeft het vuur zich inmiddels verspreid over 36.000 hectare. De Amerikaanse nationale weerdienst waarschuwt voor een "dodelijke hittegolf" tijdens de komende dagen.

In Californië woeden al wekenlang gevaarlijke bosbranden. Die ontstonden vorige maand door een reeks blikseminslagen. De gouverneur van de staat heeft de noodtoestand afgekondigd. Tot nu toe is 1,5 miljoen hectare door het vuur aangetast. Bijna 3.300 woningen zijn verwoest en 10.000 mensen zitten momenteel zonder onderkomen.

Vanwege oplopende temperaturen nemen bosbranden in de staat toe in aantal en omvang.