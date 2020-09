Bij een incident in het centrum van de Britse stad Birmingham zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere gewonden gevallen. Volgens de lokale politie hebben meerdere steekpartijen plaatsgevonden. Het is vooralsnog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Rond 0.30 uur ontving de politie een melding over een steekpartij in Hurst Street. Kort daarna kwamen meerdere meldingen vanuit het gebied binnen. De politie heeft de omgeving afgezet en is ter plaatse om onderzoek te doen.

De politie spreekt van een "groot incident", maar kon zondagochtend nog niet zeggen om hoeveel gewonden het gaat en hoe ernstig hun letsel is.

"De incidenten in Birmingham lijken met elkaar in verband te staan", laat burgemeester Andy Street van Birmingham in een eerste reactie aan BBC News weten. De aanleiding van de steekpartijen is echter nog niet bekend.

Volgens BBC News vonden de incidenten plaats in de buurt van het district dat 'Gay Village' wordt genoemd. Tijdens het incident zouden veel mensen op de terrassen in het uitgaansgebied hebben gezeten.