De openbaar aanklager van de Amerikaanse staat New York gaat een grand jury vormen om onderzoek te doen naar de arrestatie van een zwarte man in Rochester. De arrestant raakte tijdens de aanhouding buiten bewustzijn en overleed een week later.

Een grand jury bestaat uit minimaal twaalf burgers die samen moeten besluiten of een zaak concreet genoeg is om tot vervolging over te kunnen gaan. Eerder deze week werden zeven politieagenten geschorst voor hun betrokkenheid bij de arrestatie van de 41-jarige Daniel Prude.

Prude werd in maart aangehouden nadat hij in verwarde toestand op straat was aangetroffen. De agenten boeiden hem, zetten hem een antispuugkap op en drukten hem tegen de grond. Prude verloor zijn bewustzijn en stopte met ademen.

Zeven dagen na de aanhouding werd hij in het ziekenhuis van de beademing gehaald en kwam hij te overlijden. Volgens de lijkschouwer was zijn dood een moord ten gevolge van "complicaties van verstikking bij fysieke dwang".

Nabestaanden Prude spreken van doofpotaffaire

Familieleden van Prude en activisten beschuldigen de politie van een doofpotaffaire, omdat de beelden van zijn arrestatie pas twee maanden na dato werden vrijgegeven en er weinig schot in het onderzoek lijkt te zitten. Politiecommissaris La'Ron Singletary ontkende dat woensdag.

De 41-jarige Prude overleed twee maanden voor George Floyd, wiens dood een golf van demonstraties tegen politiegeweld in gang zette.