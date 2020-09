Zo'n tienduizend demonstranten zijn zaterdag in het oosten van Rusland de straat opgegaan om te protesteren tegen het Kremlin. De demonstraties in Rusland, die al bijna twee maanden wekelijks plaatsvinden, richten zich inmiddels ook op de situatie in buurland Belarus (wat we tot voor kort Wit-Rusland noemden) en de vergiftiging van de Russische oppositieleider Alexei Navalny.

Inwoners van de regio Krasnojarsk in Siberië begonnen in juli met de wekelijkse protesten, nadat Sergei Furgal, de gouverneur van de regio, opgepakt werd op verdenking van moord. Zelf ontkent Furgal de aanklachten. Volgens zijn aanhang is zijn arrestatie politiek gemotiveerd.

De wekelijkse demonstraties behoren tot één van de langst aanhoudende demonstraties in Rusland sinds de Russische president Vladimir Poetin 21 jaar geleden aan de macht kwam.

In het begin richten ze zich alleen op de politieke crisis in Krasnojarsk, maar inmiddels zijn de protesten uitgebreid en richten ze zich ook op de vermoedelijke betrokkenheid van het Kremlin bij de vergiftiging van de Russische oppositieleider Navalny en de situatie in Belarus.

Navalny werd eind augustus onwel tijdens een vlucht van de Siberische stad Tomsk naar Moskou. In een Duits ziekenhuis werden gifsporen aangetroffen in zijn lichaam. Woensdag werd bekend dat Duitse artsen sporen van het zenuwgif novichok in het lichaam van Navalny hadden ontdekt. Het Kremlin ontkent dat hij vergiftigd is.

De 44-jarige Navalny geldt als een van de belangrijkste tegenstanders van Poetin en leverde regelmatig openlijke kritiek op het regime in Moskou. Ook publiceerde hij jarenlang onderzoeken naar corruptie in de politiek.

Betogers droegen onder meer rood-witte vlaggen

Één betoger droeg zaterdag een protestbord met daarop de tekst "Poetin kwam naar Furgal met handboeien en naar Navalny met vergif".

Sommige demonstranten droegen onder meer een rood-witte vlag bij zich die ook demonstranten in Belarus dragen om hun onvrede over president Alexander Lukashenko te uiten.

In Belarus wordt massaal gedemonstreerd sinds oppositiekandidaat Svetlana Tikhanovskaya de presidentsverkiezingen verloor van Lukashenko, die het land al 26 jaar regeert. De oppositie beschuldigt de regering van verkiezingsfraude.

270 Waarom komen verhalen over vergiftiging zo vaak uit Rusland?