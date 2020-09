Het prominente oppositielid Olga Kovalkova is zaterdag Belarus uitgezet. Kovalkova werd eind augustus veroordeeld tot tien dagen celstraf. Ze kwam zaterdag aan in de Poolse hoofdstad Warschau. Het is niet bekend waarvoor ze werd veroordeeld.

Volgens de oppositieleider werd ze door de autoriteiten gedwongen om Belarus (wat we tot voor kort Wit-Rusland noemden) te verlaten. Als ze dat niet zou doen zou ze opnieuw gearresteerd worden. "Vertegenwoordigers van het leger en de minister van Binnenlandse Zaken van Belarus zochten me op en zeiden dat ik meerdere keren, voor lange tijd gearresteerd zou worden", zei Kovalkova tijdens een persconferentie in Polen.

"Ze kwamen naar het gebouw waar ik in voorarrest zat en gaven me een hoed en masker. Ze namen me mee de gevangenis uit en legden me op de achterbank, zodat ik niets kon zien". Vervolgens zou Kovalkova naar de grens met Polen zijn gebracht.

Bekendste oppositieleider vluchtte naar Litouwen

Kovalkova was de belangrijkste vertegenwoordiger van Svetlana Tikhanovskaya in Belarus. De Belarussische oppositieleider Tikhanovskaya heeft na de presidentsverkiezingen haar toevlucht gezocht in Litouwen. De Poolse autoriteiten maakten zaterdag eveneens bekend dat Tikhanovskaya Warschau woensdag zal bezoeken, onder meer om de Poolse minister-president Mateusz Morawiecki te ontmoeten.

In Belarus wordt massaal gedemonstreerd sinds oppositiekandidaat Tikhanovskaya de presidentsverkiezingen verloor van president Alexander Lukashenko, die het land al 26 jaar regeert. De oppositie beschuldigt de regering van verkiezingsfraude.