Soedan heeft een noodtoestand van drie maanden afgekondigd nadat de Nijl het hoogste waterniveau heeft bereikt in honderd jaar, aldus lokale autoriteiten. Bij overstromingen zijn zeker 99 mensen omgekomen en 100.000 woningen deels of helemaal verwoest.

Naast de overlijdensgevallen zijn er nog eens 46 mensen gewond geraakt, zegt de Soedanese minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken Lena Al Sheikh. De regering heeft Soedan als ecologisch rampgebied bestempeld.

De overstromingen zijn veelal het gevolg van bijzonder zware neerslag tijdens het regenseizoen, met name in buurland Ethiopië, schrijft The Guardian. Hierdoor steeg de Nijl tot bijna 17,5 meter tegen het einde van augustus.

Het aantal overstromingen overtreft zelfs de recordjaren 1946 en 1988, voegt Al Sheik toe. Naar verwachting zal het water de komende tijd blijven stijgen. Met name de staten Khartoum, Blauwe Nijl en Nijl zijn hard getroffen.

Om met de gevolgen van de ramp te bestrijden, richt Soedan een commissie op onder leiding van het ministerie van Werkgelegenheid, laat de Soedanese Raad van Veiligheid en Verdediging weten.

De Verenigde Naties (VN) hadden al voor de regenval humanitaire goederen in Soedan gestationeerd en waren dus goed voorbereid. Met die goederen kan tijdelijk aan de behoefte van 250.000 mensen voldaan worden, maar de voorraad raakt snel op. De VN roept de internationale gemeenschap op om meer steun te verlenen aan het land.