De regering van Curaçao heeft zaterdag de coronamaatregelen in het land aangescherpt, nadat voor het eerst in een etmaal tijd tien nieuwe besmettingen werden geregistreerd. Ook op de andere eilanden van het Caribisch gebied van het Koninkrijk worden - zij het relatief weinig - coronabesmettingen gemeld. Hoe staat het met de situatie rondom het coronavirus in het Caribisch gebied van het Koninkrijk?

"We hebben lokale transmissie op het eiland", sprak epidemioloog Izzy Gertstenbluth zaterdag het land toe. "We weten niet hoe wijdverspreid het is, maar je moet ervan uitgaan dat het wijdverspreider is dan wij denken."

De stijging is deels te wijten aan bron- en contactonderzoek, legt Gertsenbluth uit. "Het is op die manier juist de bedoeling om meer gevallen te traceren." Net als in Nederland vinden de meeste besmettingen in een thuissituatie plaats. "Er is bij meerdere besmettingen sprake geweest van een feestje."

Om de besmettingen een halt toe te roepen, scherpte het land zaterdag de coronamaatregelen verder aan. Uitgaansgelegenheden waren al gesloten en grote samenkomsten van mensen werden zo veel mogelijk voorkomen, maar nu worden de bewoners van het eiland opgeroepen om het liefst geen feesten in de huiselijke sfeer te houden, zo veel mogelijk thuis te werken en wordt het gebruik van een mondkapje aangeraden wanneer er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Tientallen besmettingen en enkele doden

Sinds maart zijn 88 gevallen van het coronavirus geregistreerd op Curaçao, dat ongeveer 160.000 inwoners heeft. Op dit moment zijn van die 88 geregistreerde besmettingen er 40 actief. Er is één sterfgeval als gevolg van het virus gemeld: een Nederlandse toerist die het eiland in maart bezocht.

Ook op de andere eilanden van het Koninkrijk, Aruba en Sint-Maarten, zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Op Aruba (meer dan 105.000 inwoners) zijn veertien sterfgevallen en ongeveer 2.400 besmettingen bekend en op Sint-Maarten (ongeveer 40.000 inwoners) negentien sterfgevallen en rond de 500 besmettingen.

De bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba melden nog geen handvol besmettingen. Op Bonaire gaat het om twee vastgestelde besmettingen, op zowel Sint-Eustatius als Saba om één besmetting.

Coronavirus slaat vooral economisch hard toe

Ondanks dat er nog niet veel besmettingen bekend zijn in het gebied, heeft het coronavirus hard toegeslagen in het Caribisch gebied. Een belangrijk deel van de economie van de eilanden draait namelijk op toerisme, en juist die sector is door het coronavirus bijna helemaal stil komen te liggen.

Een vanuit Nederland vastgesteld noodpakket moet Curaçao, Aruba en Sint-Maarten financieel ondersteunen tijdens de coronacrisis. Er worden echter wel bepaalde voorwaarden gesteld aan het noodpakket: zo eist Nederland economische bezuinigingen en de oprichting van een Nederlands instituut dat toeziet op de bestedingen vanuit het noodpakket.

Curaçao, Aruba en Sint-Maarten zijn het echter niet eens met bepaalde voorwaarden die Nederland stelt aan het noodpakket. Daarmee zouden de eilanden te veel autonomie moeten inleveren.

"We kunnen echt niet zomaar instemmen met een rijkswet, alleen om een zak geld te ontvangen", zei minister-president Eugene Rhuggenaath van Curaçao begin juli tegen het lokale nieuwsmedium Paradise FM.

Ondanks dat Aruba en Curaçao goede stappen hebben gezet om in aanmerking te komen voor het noodpakket, is het tot nu toe nog niet gelukt om een akkoord over de noodsteun te sluiten. Of het steunpakket de oplossing gaat worden voor de coronacrisis in het gebied, is dus nog maar de vraag.