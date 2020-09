De distributie van meerdere Britse kranten is zaterdag ontregeld door protesten van klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Betogers blokkeerden vrijdagavond de toegangswegen naar drukkerijen in Londen en Liverpool. Bij de actie zijn 63 demonstranten aangehouden.

De twee drukkerijen zijn van de Australische mediamagnaat en multimiljardair Rupert Murdoch. Uit de drukkerijen komen twee kranten van de multimiljardair - The Times en The Sun - en titels van andere eigenaren: The Financial Times, The Daily Telegraph en de tabloid Daily Mail.

Extinction Rebellion zegt de actie te ondernemen omdat de kranten de waarheid niet vertellen over de klimaatcrisis.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, heeft de blokkade veroordeeld op Twitter: "Door het hele land kunnen mensen deze ochtend hun krant niet lezen als gevolg van de acties van Extinction Rebellion. Deze aanval op onze vrije pers, maatschappij en democratie is onacceptabel."

Een woordvoerder van de drukkerij zegt dat de kranten zaterdagochtend later geleverd zullen worden en dat de zaak door de politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt opgepakt.

Komende weken ook acties in Nederland

De blokkade is onderdeel van een wereldwijde protestmaand van Extinction Rebellion. Ook in Nederland zijn voor de komende weken verschillende acties gepland. Bij de aftrap van de protestmaand sprongen dinsdag meerdere activisten in de Hofvijver in Den Haag.

Extinction Rebellion eist dat regeringen de ernst van de klimaat- en milieucrisis onder ogen zien en een grootschalige transitie naar een emissievrije economie inzetten.

Vorig jaar blokkeerden honderden betogers onder meer de Stadhouderskade in Amsterdam en lijmden klimaatactivisten zich vast aan het hoofdkantoor van energiemaatschappij Vattenfall.