De Japanse kustwacht heeft de zoektocht naar het vermiste vrachtschip Gulf Livestock 1 zaterdag tijdelijk gestaakt. De slechte weersomstandigheden, veroorzaakt door tyfoon Haishen, maken de zoektocht in het gebied onmogelijk.

De tyfoon gaat gepaard met hevige regenval en hoge golven. Zodra de weersomstandigheden het toelaten, wordt de zoektocht naar het vrachtschip hervat, aldus een woordvoerder van de kustwacht.

Het vrachtschip met in totaal 42 mensen en ongeveer 5.800 koeien aan boord raakte woensdag in de problemen nadat het in slecht weer terechtkwam als gevolg van de tyfoon Maysak. Woensdag zond het schip een noodsignaal uit. Het is echter nog onduidelijk waar en wanneer het schip precies is gezonken.

Tot nu toe heeft de kustwacht drie bemanningsleden uit het water gehaald. In de nacht van woensdag op donderdag werd een Filipijns bemanningslid uit zee gehaald. De man verklaarde dat het schip tijdens een tyfoon kapseisde en zonk.

Vrijdag werd opnieuw een bemanningslid aangetroffen door de reddingsdiensten. Hij werd buiten bewustzijn in het water gevonden en overleed kort na zijn redding. Een derde bemanningslid werd vrijdag gevonden terwijl hij ronddobberde op een reddingsvlot. De dertigjarige Filipino was bij bewustzijn en kon zonder hulp lopen.

Vrachtschip kampte eerder met mechanische problemen

Gulf Livestock 1 heeft mogelijk te kampen gehad met mechanische problemen, zo bleek vrijdag uit een analyse van twee jaar oude rapportages. Het schip zou problemen hebben met de aandrijving en meetapparatuur aan boord.

Ook zou er iets mankeren aan de stabilisatie en navigatie, bleek uit een ander rapport. Het vrachtschip heeft daarom een periode bij Australië gelegen.