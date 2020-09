De Japanse kustwacht heeft vrijdag twee bemanningsleden van het bij Japan vermiste vrachtschip Gulf Livestock 1 uit het water gehaald. Een van de twee mannen is kort na zijn redding overleden. Er waren in totaal 42 mensen aan boord, samen met ongeveer 5.800 koeien. Een ander bemanningslid werd donderdag al gered.

Het nog levende bemanningslid dat vrijdag werd gered, is een dertigjarige man uit de Filipijnen. Hij werd gespot door een zoekvliegtuig, terwijl hij ronddobberde op een reddingsvlot. Hij dreef op 2 kilometer afstand van het kleine eiland Kodakarajima. De man was bij bewustzijn en kon zonder hulp lopen.

Eerder op de dag werd een drenkeling bewusteloos in het water gevonden. Hij overleed kort nadat hij uit het water werd gehaald.

Op 4 kilometer afstand van Kodakarajima werd een gekapseisd oranje reddingsbootje gevonden, maar er werden daar geen personen gevonden. De kustwacht is nog op zoek naar de rest van de bemanningsleden.

Schip kwam in slecht weer terecht door tyfoon Maysak

Gulf Livestock 1 zond woensdag een noodsignaal uit nadat het in slecht weer terechtkwam als gevolg van de tyfoon Maysak. Nu de tyfoon het gebied is gepasseerd, is het weer geschikt voor een zoektocht, aldus de Japanse kustwacht. Het is echter nog onduidelijk waar en wanneer het schip precies is gezonken.

De bemanning van Gulf Livestock 1 bestond uit 38 Filipijnen, 2 Nieuw-Zeelanders en 2 Australiërs. Het schip, dat eigendom is van een bedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten en onder de Panamese vlag vaart, verliet half augustus de haven van Napier in Nieuw-Zeeland en was op weg naar Tangshan, aan de oostkust van China.

Vrachtschip had mogelijk mechanische problemen

Vrijdag werd bekend dat Gulf Livestock 1 mogelijk mechanische problemen had. Dat bleek uit twee jaar oude rapportages. De aandrijving van het schip zou niet goed werken, evenals verschillende thermometers en andere meetapparatuur aan boord.

Een ander rapport liet zien dat het schip een tijdje in Australië moest blijven omdat er problemen met de stabilisatie van het schip en met de navigatie aan het licht waren gekomen.