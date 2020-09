Tienduizenden Pakistanen verspreid over heel het land zijn vrijdag de straat opgegaan vanwege het besluit van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo om opnieuw een cartoon van de profeet Mohammed af te drukken.

De cartoons waren in januari 2015 aanleiding voor een terroristische aanslag op de Charlie Hebdo-redactie in Parijs, waarbij twaalf mensen overleden.

Aanwezige demonstranten scandeerden "Dood aan Frankrijk" en riepen op tot boycots van Franse producten. Ook waren er borden te zien met teksten als "Onthoofding is de straf voor godslastering".

Door de demonstraties kwam onder meer het verkeer in Karachi enige tijd stil te liggen. Ook in Rawalpindi, Peshawar, Lahore en Dera Ismail Khan vonden protesten plaats.

De demonstraties van vrijdag werden georganiseerd door de radicaalislamitische partij Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). "Het opnieuw printen van de cartoons leidt tot terrorisme. Iedere zoveel jaar wordt deze godslastering van Mohammed herhaald. Het moet stoppen", zei TLP-districtsleider Razi Hussaini in de miljoenenstad Karachi.

Strafproces terroristische aanslag begonnen

De redactie van Charlie Hebdo besloot eerder deze week om de spotprenten van de profeet Mohammed voor de tweede keer af te drukken, vanwege het strafproces dat begon. De redactie wilde daarmee aantonen dat de redactie het proces strijdvaardig tegemoetziet. Het gaat om oudere prenten die al eerder in het weekblad afgedrukt werden.

Spotprenten van de profeet Mohammed leidden voor het eerst tot massale demonstraties door Pakistaanse moslims toen ze werden afgedrukt in de Deense krant Jyllands-Posten. Ook een door PVV-leider Geert Wilders georganiseerde cartoonwedstrijd rond Mohammed in 2018 veroorzaakte ophef in het Aziatische land.