De leiders van Servië en Kosovo zijn vrijdag overeengekomen om de economische banden tussen beide landen aan te halen. In het Witte Huis kondigde president Donald Trump het akkoord aan. De VS bemiddelde tussen de twee landen die sinds de Kosovaarse onafhankelijkheid in 2008 op gespannen voet staan met elkaar.

Trump kondigde het "dappere" akkoord tussen de Balkanlanden aan als een doorbraak. De gesprekken over het opzetten van politieke banden zijn wel voorlopig stilgelegd. Beide landen willen eerst zien hoe een economisch akkoord verloopt.

"Servië en Kosovo zijn toegewijd om de economie tussen beide landen te normaliseren", aldus Trump in het bijzijn van de twee leiders. "Door te focussen op banen en economische groei konden de twee landen het eens worden."

De Servische president Aleksander Vucic zegt dat er nog steeds grote verschillen te overbruggen zijn tussen Servië en Kosovo, maar dat het akkoord een stap in de goede richting is. Volgens de Kosovaarse premier Avdullah Hoti kan het akkoord leiden tot wederzijdse erkenning van de twee landen, iets wat Servië altijd heeft geweigerd.

Kosovo was ooit een deels autonome provincie van Servië, totdat Servische troepen in de jaren negentig besloten om de provincie meer te betrekken bij het land en deze autonomie af te nemen. Dit leidde tot een bloedig conflict, waardoor de NAVO besloot in te grijpen om het repressieve regime van Belgrado te stoppen. In 2008 verklaarde Kosovo zich volledig onafhankelijk.

Voor de EU is de Servische erkenning van Kosovo een van de voorwaarden voor eventuele toetreding tot de unie. Eerder probeerde de Europese Unie al onderhandelingen op te zetten tussen beide naties, maar deze liepen spaak. Binnenkort worden de gesprekken hervat.

Servië verhuist Israëlische ambassade naar Jeruzalem

De Amerikaanse president kondigde tijdens zijn persconferentie ook aan dat Servië heeft besloten om zijn ambassade in Israël te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Eerder deden de Verenigde Staten en Guatemala dit al. Het overwegend islamistische Kosovo gaat daarnaast de banden met Israël normaliseren en wil gesprekken met het land over het opzetten van diplomatieke relaties.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verwelkomde het besluit van Kosovo. Ook was hij blij met de zet van Servië om de ambassade te verhuizen naar Jeruzalem. Servië is daarmee het eerste Europese land dat dit doet.