De Katholieke Universiteit in Leuven (KU Leuven) start een nieuw tuchtrechtelijk onderzoek naar de studenten die betrokken waren bij de dood van de Belgische student Sanda Dia, schrijft de universiteit in een bericht op haar website. Dia overleed in 2018 tijdens zijn ontgroening bij de studentenvereniging Reuzegom.

De vraag van de universiteit om inzage te krijgen in het strafrechtelijk dossier is ingewilligd en er is een nieuw tuchtrechtelijk onderzoek gestart, meldt de universiteit.

De betrokken studenten krijgen daarnaast tot het einde van dit semester geen toegang tot de universiteitsgebouwen en mogen slechts beperkt deelnemen aan onderwijs op afstand. Ze mogen geen contact met medestudenten hebben.

Vrijdag zouden de achttien verdachten, allen oud-leden van Reuzegom, voor de raadkamer verschijnen. Zeker twee advocaten van de verdediging dienden donderdag echter op het laatste moment een verzoek tot extra onderzoek in, waardoor de zaak minimaal een maand vertraging oploopt.

Dia (20) moest tijdens zijn ontgroening onder meer in een ijsbad zitten en vissaus drinken, waardoor zijn lichaamstemperatuur naar 27,2 graden daalde en zijn organen uitvielen als gevolg van een veel te hoog zoutgehalte. De ingenieursstudent overleed nog diezelfde avond. KU Leuven deed het incident destijds af met een taakstraf voor de betrokkenen.

Onder de verdachten zijn onder anderen de organisator van de ontgroening, Alexander G., en de oud-preses van Reuzegom: Jef J. De studentenvereniging waarvan de betrokkenen lid waren, is in december 2018 ontbonden.