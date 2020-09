De 27-jarige moeder van de vijf overleden kinderen die donderdag in een woning in de Duitse stad Solingen werden aangetroffen, is aangeklaagd voor vijfvoudige moord. Dat heeft het Duitse Openbare Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt in een persconferentie, meldt Der Spiegel.

De lichamen van de kinderen van 8, 6, 3, 2 en 1 jaar oud werden donderdag in hun bed aangetroffen. Het is nog niet duidelijk hoe ze precies om het leven zijn gekomen. Er waren volgens het OM geen sporen van fysiek geweld. Een zesde kind van 11 verbleef elders en bleef ongedeerd. Hij is ondergebracht bij een familielid.

Donderdag bevestigde de Duitse politie tegenover Bild al dat de vrouw wordt gezien als verdachte. Volgens aanklagers heeft ze de moorden in een WhatsApp-bericht aan haar moeder bekend.

De vrouw heeft zich donderdag van het leven proberen te beroven op het station van Düsseldorf. Hierbij is ze ernstig gewond geraakt. Ze wordt behandeld in het ziekenhuis.

Het motief van de moeder is nog niet duidelijk. Wel gaan de aanklagers er vanuit dat de vrouw de kinderen heeft omgebracht in een staat van "emotionele overbelasting". Het Duitse OM meldt dat het gezin bekend was bij jeugdzorg, maar dat er geen indicaties waren dat de kinderen risico liepen.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113 of 0800-0113 of chat via 113.nl.