Iran heeft tien keer zoveel verrijkt uranium opgeslagen dan was afgesproken in het nucleaire akkoord (JCPOA). Dat meldt het internationaal atoomenergieagentschap (IAEA) van de Verenigde Naties vrijdag in het kwartaalrapport.

Iran verrijkte het afgelopen kwartaal 534 kilo uranium, ongeveer net zoveel als in de drie maanden daarvoor. In totaal heeft het land nu 2.105 kilo verrijkt uranium opgeslagen in het land, ruim tien keer meer dan de 202,8 kilo die was afgesproken. Ook trof Iran volgens het agentschap voorbereidingen voor het aanleggen van nieuwe installaties voor de verrijking van uranium.

Met verrijkt uranium kunnen kernwapens worden gemaakt. Hierbij moet een zuiverheidsgraad van 90 procent worden gehaald. Iran haalt een zuiverheidsgraad van ongeveer 4,5 procent. Toch ligt dit percentage nog verder onder de 20 procent die het land haalde voor de nucleaire deal werd gesloten in 2015. Ook de totale opslag van verrijkt uranium is nu vele malen lager.

Het IAEA kreeg deze week na veel aandringen toestemming van Iran om twee opslagplaatsen in het land te inspecteren. Op een van deze plekken troffen onderzoekers deze week nucleaire resten aan, die wijzen op de opslag van het materiaal. Later deze maand wordt ook de tweede plaats bezocht.

Iran begon weer met verrijken na terugtrekken door VS

De Iraanse regering besloot opnieuw uranium te gaan verrijken na het eenzijdig terugtrekken uit het akkoord door de Verenigde Staten in 2018. President Donald Trump beschuldigde het land van het breken van het akkoord en voerde opnieuw sancties in tegen Iran.

In het JCPOA spraken de ondertekenaars af de verlammende financiële sancties op Iran te verminderen als Iran zijn nucleaire activiteiten zou inperken.

In tegenstelling tot Iran en de VS staan de andere ondertekenaars (Rusland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en China) nog wel achter het nucleaire akkoord. Zijn hebben lang geprobeerd de deal te redden, ondanks tegenwerkingen van de VS.