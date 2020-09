De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is vrijdag opgenomen in een ziekenhuis in Milaan met de eerste tekenen van een dubbele longontsteking. De 83-jarige Berlusconi verbleef al in quarantaine sinds eerder deze week bij hem het coronavirus werd vastgesteld.

Het ziekenhuis meldde vrijdag in een verklaring dat Berlusconi vanwege zijn hoge leeftijd in een risicogroep valt en daarom uit voorzorg was opgenomen in het ziekenhuis. Zijn partij Forza Italia zei eerder op vrijdag al dat de ziekenhuisopname geen reden tot bezorgdheid is.

Zijn arts Alberto Zangrillo zei in een verklaring op vrijdag dat de situatie op dit moment rustig is en dat Berlusconi nog zelfstandig ademt. Hij is ook niet opgenomen op de intensive care.

De gezondheid van Berlusconi is sinds hij vier jaar geleden een hartoperatie onderging erg broos. Nadat de coronacrisis uitbrak in Italië in februari liet hij zich niet meer publiekelijk zien. De eerste twee maanden van de lockdown bracht hij door in een villa van een van zijn dochters in Zuid-Frankrijk.

Volgens Italiaanse media zou Berlusconi in augustus besmet zijn geraakt door twee van zijn kinderen op Sardinië. Barbara en Luigi Berlusconi werden eerder deze maand nog gezien toen ze aan het feesten waren op een eiland en testten daarna positief voor het coronavirus. Ook zijn partner Marta Fascina raakte besmet, meldde Forza Italia.

Italië heeft na de grote coronauitbraken in maart en april het virus redelijk onder controle gekregen. Toch zag ook Italië, net als veel andere Europese landen, het aantal besmettingen stijgen in augustus. Mogelijk als gevolg van terugkerende vakantiereizigers en het toenemende aantal mensen dat weer naar feestjes gaat.