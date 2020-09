De verdachte van de schietpartij met een dodelijk slachtoffer tijdens de rellen in de Amerikaanse stad Portland is donderdag doodgeschoten toen de federale politie hem wilden arresteren, meldt The New York Times op basis van bronnen binnen de autoriteiten.

De voortvluchtige 48-jarige Michael Forest Reinoehl zou zijn overleden toen de federale politie hem wilde arresteren in de stad Lacey, in de staat Washington. Eerder die dag was er een arrestatiebevel tegen Reinoehl uitgevaardigd.

Reinoehl zei donderdag in een interview met Vice News dat hij tijdens de rellen had geschoten "uit zelfverdediging". Bij de schietpartij kwam Aaron Danielson (39) om het leven, een man die vermoedelijk gelieerd was aan een extreemrechtse groepering die president Donald Trump steunt.

De verdachte was aanhanger van de extreemlinkse groep Antifa en actief bij Black Lives Matter-demonstraties tegen racisme en politiegeweld in Portland.

Afgelopen weekend bewoog een grote groep Trump-aanhangers zich volgens lokale media door Portland en botsten zij op meerdere plaatsen met demonstranten. Mensen zouden vanuit auto's met paintballgeweren schieten, terwijl zij op hun beurt werden bekogeld met verschillende voorwerpen.

Het is al maanden onrustig in Portland, sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij kwam om het leven nadat een agent bijna negen minuten lang met zijn knie op zijn nek duwde, wat een golf van demonstraties tegen racistisch politiegeweld in gang zette.