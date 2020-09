Een man die afgelopen december samen met vier andere gedetineerden ontsnapte uit de gevangenis in het Vlaamse Turnhout is donderdagavond in de Belgische provincie Limburg gearresteerd, meldt de Belgische Federale Politie. In januari stuurde de man nog een ansichtkaart naar de directie van de gevangenis, waarin hij beweerde in Thailand te zitten.

Het gaat om Oualid Sekkaki. Samen met vier andere gevangenen ontsnapte hij in de avond van 19 december vorig jaar door tijdens een avondwandeling over de muur van de gevangenis te klimmen. Vervolgens gingen ze er met een vluchtauto vandoor.

Drie mannen werden diezelfde avond nog opgepakt en begin januari werd in Nijmegen ook een 38-jarige Nederlander opnieuw gearresteerd. De Nederlander werd gevonden terwijl hij verstopt zat op de vliering van een huis.

Sekkaki was de laatste voortvluchtige. Van hem ontbrak ieder spoor totdat hij eind januari een ansichtkaart naar de directie van de gevangenis stuurde met de tekst "Groeten uit Thailand". Ook stuurde hij zijn gevangenisbadge mee terug.

Het parket Antwerpen startte na zijn ontsnapping meteen een onderzoek op. Na intensief onderzoek werd hij donderdagavond iets na 19.00 uur gearresteerd in Lummen in de Belgische provincie Limburg. Hij wordt voorlopig overgebracht naar de gevangenis in Hasselt.