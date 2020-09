De Verenigde Staten trekken zich met ingang van 6 juli 2021 definitief terug uit de gezondheidsorganisatie WHO, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag in een verklaring met daarin details over het uittreden van het land. Geld dat voor de gezondheidsorganisatie bestemd was, zal verdeeld worden over andere programma's van de Verenigde Naties (VN).

Ook zal de VS Amerikaanse functionarissen die bij de WHO werken terugtrekken en andere partners zoeken om de taken uit te voeren die voorheen door de gezondheidsorganisatie werden uitgevoerd.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde in mei aan de banden met de WHO definitief stop te zetten. Destijds gaf hij al aan dat fondsen die normaal voor de gezondheidsorganisatie bestemd zijn, worden herverdeeld over andere landen die hulp nodig hebben op het gebied van gezondheid.

De WHO is een onafhankelijke organisatie die nauw samenwerkt met de VN en afhankelijk is van de donaties van de aangesloten landen. De VS doneerde in 2019 meer dan 400 miljoen dollar (364 miljoen euro), ongeveer 15 procent van de totale inkomsten van de WHO, en is daarmee de grootste donateur van de organisatie.

Volgens Trump heeft China, het land dat de VS verantwoordelijk houdt voor de uitbraak van COVID-19, echter de complete controle over de gezondheidsorganisatie. De president stelt dat de organisatie aan het begin van de uitbraak van het COVID-19-virus in China op "desinformatie" uit dat land vertrouwde. Ook zou de WHO berichten uit epicentrum Wuhan hebben genegeerd die tegenstrijdig waren met het verhaal dat uit de Chinese hoofdstad Peking kwam, zoals dat het virus niet van mens op mens kon worden overgedragen.

Trump: 'WHO heeft haar werk niet gedaan'

"Als de WHO haar werk had gedaan en medische experts naar China had gestuurd om objectief te bekijken wat er aan de hand was en China op de vingers had getikt vanwege het gebrek aan transparantie, dan had de uitbraak beteugeld kunnen worden", zei Trump in april.

De president beschuldigde de WHO er ook van in de begindagen van de epidemie "te laat" een reisverbod voor te stellen, waardoor COVID-19 waarschijnlijk sneller wereldwijd heeft kunnen uitbreken.

De Amerikaanse president dreigde lange tijd om de financiering van de WHO stop te zetten. 18 mei gaf hij de organisatie een ultimatum om binnen dertig dagen haar zaken op orde te krijgen, nog geen twee weken later kondigde hij het definitieve uittreden van de VS aan.