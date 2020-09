In een woning in de Duitse stad Solingen zijn donderdag de lichamen van vijf kinderen aangetroffen, melden Duitse media.

De moeder van de kinderen (27) wordt gezien als verdachte, bevestigt de Duitse politie tegenover Bild.

Over de doodsoorzaak van de kinderen is nog niets bekendgemaakt. De politie zegt tegen Focus dat ze alle vijf jonger waren dan veertien.

De vrouw heeft zichzelf van het leven proberen te beroven op het station van Düsseldorf. Hierbij zou ze ernstig gewond zijn geraakt.

Solingen is een stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en ligt nabij Keulen en Düsseldorf. De stad telt ongeveer 160.000 inwoners.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113 of 0800-0113 of chat via 113.nl.

De Duitse politie doet onderzoek in de woning. (Foto: Reuters)