Familieleden van een zwarte Amerikaan die in maart overleed door verwondingen die hij opliep tijdens zijn arrestatie in Rochester in de staat New York hebben beelden daarvan openbaar gemaakt. Ze willen dat de agenten in kwestie worden vervolgd wegens moord.

De 41-jarige Daniel Prude overleed twee maanden voor George Floyd, de man uit Minneapolis wiens dood een golf van landelijke en internationale demonstraties tegen politiegeweld in gang zette.

De man werd in verwarde toestand aangetroffen op straat en aangehouden. Terwijl agenten hem boeiden, een zogeheten anti-spuugkap opzetten en tegen de grond drukten, verloor hij het bewustzijn en hield hij op met ademen.

Zeven dagen na die aanhouding, op 30 maart, werd Prude in het ziekenhuis van de beademing gehaald en stierf hij, zei zijn familie. Volgens de lijkschouwer was zijn dood een moord ten gevolge van "complicaties van verstikking bij fysieke dwang".

Prudes zaak kreeg niet veel aandacht, totdat familieleden en activisten woensdag schokkende beelden van de aanhouding toonden, die werden gefilmd door de bodycams van de betrokken agenten.

Joe Prude, de broer van het slachtoffer, omschreef de acties van de politie als "koelbloedige moord" en zei dat Daniel "als een beest" was behandeld. "Ik belde om hulp voor mijn broer te krijgen, niet om mijn broer te laten lynchen. Hoeveel zwarte mannen moeten er nog sterven voordat de maatschappij snapt dat dit moet stoppen?"

Politie wordt beschuldigd van doofpotaffaire

De familie wil dat de betrokken agenten, die allen nog in functie zijn, worden ontslagen en vervolgd. De procureur-generaal van de staat New York, Letitia James, en de politie in Rochester zeggen dat de dood van Prude nog wordt onderzocht.

Familieleden van Prude en activisten beschuldigen de politie van een doofpotaffaire, omdat de beelden pas twee maanden na dato werden vrijgegeven en er weinig schot in het onderzoek lijkt te zitten. Politiecommissaris La'Ron Singletary ontkende dat woensdag.

Zo'n honderd demonstranten verzamelden zich woensdag bij een politiebureau in Rochester. Het kwam tot schermutselingen, waarbij de politie pepperspray gebruikte tegen betogers die probeerden door dranghekken te dringen.

Prude kampte met psychische problemen

Prude, die in Chicago woonde, was op bezoek bij zijn broer, toen hij zichzelf op 23 maart rond 3.00 uur 's nachts met het hoofd naar voren van een keldertrap wierp en daarna in een verwarde en ontklede staat de straat op rende. Volgens politierapporten was Prude een dag eerder naar een ziekenhuis gebracht vanwege geestelijke gezondheidsproblemen.

Mogelijk werd zijn toestand veroorzaakt of verergerd door gebruik van de drug phencyclidine (PCP), die bij de autopsie werd aangetroffen in zijn bloed.

Zijn broer belde het noodnummer. Ook kwam er een melding binnen van een vrachtwagenchauffeur, die vertelde dat een bebloede man zonder kleren probeerde in te breken in een auto en zei dat hij het coronavirus had. Ten tijde van het incident was de uitbraak van COVID-19 in New York in de beginfase.

Fysieke dwang en antispuugkap werden Prude fataal

De video die door de familie van Prude openbaar werd gemaakt, begint op het moment dat een agent Prude benaderde en hem onder schot houdt met een taser. Terwijl hij wordt geboeid, schreeuwt en spuugt de man naar de agenten.

Prude krijgt een zogeheten antispuugkap over zijn hoofd. Hij lijkt daardoor meer geagiteerd te raken en wordt door drie agenten tegen de grond gedrukt. Een van hen houdt met beide handen het hoofd van Prude naar beneden, een ander drukt met zijn knie op de rug van de arrestant en de derde agent houdt zijn benen in bedwang.

Antispuugkappen worden regelmatig door de Amerikaanse politie gebruikt om agenten te beschermen tegen bijtende of spugende verdachten. Er zijn meerdere incidenten uit de afgelopen tien jaar bekend waarbij het gebruik van zo'n kap tot verstikking leidde, melden Amerikaanse media.

Twee minuten nadat hij tegen de grond werd gedrukt, beweegt of praat Prude niet meer. Een agent vraagt hem: "Gaat het, man?" en merkt dan op dat de arrestant water heeft overgegeven op straat.

Ongeveer vijf minuten nadat Prude de antispuugkap op kreeg, arriveert een ambulancemedewerker, die vaststelt dat hij buiten bewustzijn is en niet meer ademt. Tijdens de ambulancerit naar het ziekenhuis wordt zijn hart weer opgestart, maar Prude is dan al hersendood.

Incidenten stapelen zich op en protesten gaan door

In een afzonderlijke zaak werd woensdag een Californische politieagent in staat van beschuldiging gesteld wegens doodslag. Hij schoot op 18 april een zwarte man, de 33-jarige Steven Taylor, dood in een supermarkt in San Leandro. Dat gebeurde slechts veertig seconden nadat agent Jason Fletcher de winkel was binnengelopen. Het Californische openbaar ministerie vindt dat Fletcher zich te snel bediende van dodelijk geweld.

Sinds de dood van Floyd in Minneapolis in mei staan racisme en politiegeweld tegen mensen van kleur meer in de belangstelling dan voorheen. Honderdduizenden Amerikanen zijn de straat opgegaan voor voortdurende demonstraties, die ook internationaal navolging kregen.

In de afgelopen weken is de sfeer rond die betogingen grimmiger geworden na een aantal dodelijke schietpartijen.



Noot: Vanwege de gevoelige en schokkende aard van de beelden van de arrestatie van Prune en het feit dat ze inhoudelijk niet veel toevoegen aan een beschrijving van dat voorval, heeft NU.nl ervoor gekozen deze video niet te publiceren. Redactioneel beleid is om dat per geval te bekijken.