Een rechtbank in Brussel heeft donderdag besloten dat de kernreactor Tihange 2, op ongeveer 40 kilometer afstand van Maastricht, nog niet dicht hoeft. De rechter is er niet van overtuigd dat de reactor gevaarlijk is, meldt de Brusselse rechtbank. De reactor blijft in ieder geval open tot 2023. De uitspraak is nog niet definitief, omdat de aanklagers nog in hoger beroep kunnen.

Nederlandse, Duitse en Luxemburgse overheden spanden in 2016 samen met enkele actiegroepen een rechtszaak aan tegen de Belgische overheid, energiebedrijf Electrabel en het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), omdat zij de reactor niet vertrouwden.

Reactor 2 van de kerncentrale in Tihange zou ouderdomskwalen vertonen, zoals scheurtjes in het beton. Daarnaast is de reactor al meerdere keren stilgelegd omdat apparatuur niet goed werkte. Nederland, Duitsland en Luxemburg vinden bovendien dat de beheerders van de centrale nalatig zijn op het gebied van onderhoud en toezicht.

Hier is de rechter het nadrukkelijk niet mee eens; die stelt dat de centrale voorlopig open mag blijven. Ook hoeft er geen nieuw onderzoek te komen naar de veiligheid van de reactor.

In maart 2018 besloot de Belgische regering al dat de kerncentrale in 2025 sluit, net als de kerncentrale in Doel, die ook dicht bij de Nederlandse grens staat. Reactor Tihange 2 zou al in 2023 ontmanteld worden. De centrales zouden alleen langer functioneel mogen blijven als blijkt dat er een tekort aan elektriciteit dreigt.

Al langer aandacht voor veiligheid in geval van ramp

Terwijl de zaak liep, werd in Nederland al verder onderzoek gedaan naar wat te doen in het geval dat er een ramp zou plaatsvinden in een van de kerncentrales. De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde op 31 januari 2018 dat Nederland en zijn buurlanden een beter crisisplan moeten hebben voor als zich een ongeluk voordoet in een van de centrales.

In 2017 kregen burgers in potentiële 'risicogebieden', zoals Limburg en Zeeland (waar de enige werkende Nederlandse kerncentrale staat), nog jodiumpillen toegestuurd. Deze pillen zorgen ervoor dat de schildklier verzadigd raakt van jodium en dat eventueel radioactief jodium dat bij een ramp vrijkomt niet door het lichaam wordt opgenomen.