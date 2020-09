De Slowaakse zakenman Marián Kocner is donderdag vrijgesproken van de moord op journalist Ján Kuciak. Volgens de rechtbank is het niet bewezen dat hij opdracht heeft gegeven voor de schietpartij waarbij ook de partner van het doelwit werd gedood.

Een andere man is tot 25 jaar cel veroordeeld. Hij benaderde de schutter, zijn neef, met de moordopdracht en hielp hem ook bij uitvoering. De twee vermeende opdrachtgevers zijn donderdag vrijgesproken.

Het 27-jarige slachtoffer deed onderzoek naar corruptie en schreef daar uitgebreid over. Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnírová werden in februari 2018 doodgeschoten bij hun huis in Bratislava.

Kocner zou volgens de aanklagers de opdracht voor de moord hebben gegeven vanwege een artikel waarin hij werd genoemd. Dat stuk ging over fraudezaken waarbij zakenmensen met politieke connecties betrokken waren.

Schutter eerder dit jaar al veroordeeld

De schutter, een oud-militair, werd in het voorjaar al veroordeeld. Hij zit een gevangenisstraf van 23 jaar uit. Een andere man werd eerder dit jaar vanwege medeplichtigheid veroordeeld tot vijftien jaar cel.

De dood van Kuciak leidde tot grote woede in Slowakije. De protesten die ontstonden, resulteerden in het aftreden van premier Robert Fico. Zijn partij leed bij de parlementsverkiezingen in maart van dit jaar een nederlaag.