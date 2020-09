De Japanse kustwacht is donderdag op zoek naar een sinds woensdag vermist vrachtschip met 42 bemanningsleden en zo'n 5.800 koeien aan boord. Tot nu toe is één opvarende gered.

De Japanse marine haalde het Filipijnse bemanningslid woensdagavond uit zee. De bemanning van het marineschip hadden hem zien zwaaien terwijl hij met een reddingsvest in het water dobberde. De man, die in goede gezondheid verkeert, zei dat het schip tijdens een tyfoon kapseisde en zonk door motorproblemen. Ook zei hij sindsdien geen andere bemanningsleden meer te hebben gezien.

Toen het 12.000 ton metende schip Gulf Livestock 1 woensdag een noodoproep verzond, voer het ten westen van het Japanse eiland Amami Oshima in de Oost-Chinese Zee. Vermoedelijk was het schip in de problemen geraakt door het slechte weer als gevolg van de tyfoon Maysak.

Nu de tyfoon het gebied is gepasseerd, is het weer geschikt voor een zoektocht, aldus de Japanse kustwacht. Het is echter nog onduidelijk waar en wanneer het schip precies is gezonken.

De bemanning van Gulf Livestock 1 bestond uit 38 Filipijnen, 2 Nieuw-Zeelanders en 2 Australiërs. Het schip, dat eigendom is van een bedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten en onder de Panamese vlag vaart, verliet half augustus de haven van Napier in Nieuw-Zeeland en was op weg naar Tangshan aan de oostkust van China.