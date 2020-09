De Duitse bondskanselier Angela Merkel stelt woensdag dat Russische oppositieleider Alexei Navalny "het slachtoffer is van een moordpoging", nadat bekend is geworden dat het zenuwgif novichok in zijn lichaam is aangetroffen. Rusland zegt dat Duitsland geen bewijs heeft voor de beweringen.

Merkel meent dat Rusland "lastige vragen" zal moeten beantwoorden naar aanleiding van de vergiftiging van Navalny, een vooraanstaande criticus op de Russische president Vladimir Poetin.

Eerder op de dag liet de Duitse regering al weten een reactie te willen halen bij de Russische ambassadeur in Duitsland en in overleg te willen gaan met de NAVO en de Europese Unie.

De Russische regering laat in een reactie weten samen te willen werken met Duitsland in het onderzoek naar de vergiftiging. Daarbij vragen zij om volledige uitwisseling van gegevens en stellen zij dat Duitsland niet met Moskou heeft meegewerkt in het onderzoek naar Navalny.

Ook andere landen hebben inmiddels op de bevinding van Duitsland gereageerd. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat het onacceptabel is dat er opnieuw een verboden chemisch wapen is gebruikt en dat Rusland wat heeft uit te leggen. Het Witte Huis noemt de vergiftiging "verwerpelijk" en wil met de internationale gemeenschap samenwerken om degene die dit heeft gedaan verantwoordelijk te kunnen houden.

57 Angela Merkel eist antwoorden over vergiftiging Navalny

Sporen van gif uit tijd Sovjet-Unie in lichaam Navalny

Woensdag werd bekend dat Duitse artsen sporen van het zenuwgif novichok in het lichaam van Navalny hadden ontdekt. Novichok is een zenuwgif uit de tijd van de Sovjet-Unie. In 2018 werd novichok in gasvorm gebruikt tegen de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter.

In januari 2019 zette de organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) novichok op de lijst met verboden gifstoffen.

Russische artsen konden geen sporen vergiftiging vinden

In eerste instantie werd Navalny behandeld in een Russisch ziekenhuis. Hij zat in een vliegtuig toen hij plotseling onwel werd. Het toestel maakte vervolgens een voorzorgslanding in de Siberische stad Omsk. Russische artsen die hem behandelden zeiden geen sporen van gif te kunnen vinden, maar de familie van Navalny vertrouwde hen niet.

Het Russische openbaar ministerie zegt geen reden te zien voor een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak.