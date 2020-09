De Russische oppositieleider Alexei Navalny is vergiftigd met de gifsoort novichok, die in 2018 ook werd gebruikt bij de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter. Dat meldt de Duitse regering woensdag op basis van ziekenhuisonderzoek op Navalny.

Duitsland wil de resultaten van het onderzoek delen met de Russische ambassadeur in Duitsland, de deelstaten van de Europese Unie en de partners van NAVO. Met de EU en NAVO wil Duitsland met een gezamenlijke reactie komen op de vergiftiging.

Vorige week werd al bekend dat sporen van een zenuwgif in het lichaam van de oppositieleider waren gevonden. Daarbij kon worden meegedeeld dat de symptomen van de vergiftiging aan het verbeteren waren, maar dat Navalny wel op de intensive care moest blijven.

Het ziekenhuis waar Navalny wordt behandeld meldt woensdag dat de politicus er nog altijd ernstig aan toe is. De verwachting is dat Navalny nog lange tijd ziek zal zijn en mogelijk schade aan het gif zal overhouden.

Novichok sinds 2019 op lijst verboden giffen

Novichok is een zenuwgif uit de tijd van de Sovjet-Unie. In 2018 werd novichok in gasvorm gebruikt tegen de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter.

Zij werden bewusteloos gevonden op een bankje in de Engelse stad Salisbury, maar overleefden de vergiftiging wel. Ook bij dit incident wordt Rusland verdacht, maar Moskou ontkent betrokkenheid. Later in 2018 kwam een Brits koppel ook in aanraking met novichok. Een van de twee kwam te overlijden.

In januari 2019 zette de organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) novichok op de lijst met verboden gifstoffen.

Ziekte Navalny werd eerst in Rusland behandeld

Navalny ligt sinds vorige week zaterdag in het academische ziekenhuis in Berlijn. In eerste instantie lag hij in een Russisch ziekenhuis in de Siberische stad Omsk. Hij werd plotseling ziek in een vliegtuig, waarna het vliegtuig een voorzorgslanding maakte in Siberië.

De Russische artsen zeiden geen sporen te hebben gevonden van vergiftiging, maar zij werden niet door Navalny's familie vertrouwd. Het Russische Openbaar Ministerie zegt geen reden te zien voor een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak.