In het Griekse vluchtelingenkamp Moria op Lesbos is voor het eerst een coronabesmetting vastgesteld. Hulporganisaties vreesden al langer dat het coronavirus er zou opduiken, omdat er veel mensen op elkaar wonen en de medische voorzieningen er beperkt zijn.

De besmette vluchteling is een veertigjarige man uit Somalië. Hij is in isolatie geplaatst en de Griekse autoriteiten proberen te achterhalen met wie hij contact heeft gehad.

In Moria, het grootste vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden, wonen op het moment dertienduizend vluchtelingen, terwijl er eigenlijk plaats is voor maar drieduizend mensen, aldus Oxfam Novib in een reactie op het nieuws.

"Zonder interventie kan deze uitbraak leiden tot de dood van honderden al zeer verzwakte mensen. Het is noodzakelijk dat mensen van het eiland worden geëvacueerd, onder wie de kwetsbaarsten", aldus de hulporganisatie.

Sinds maart worden vluchtelingen die op Lesbos aankomen eerst in quarantaine geplaatst. Hoe het virus alsnog heeft kunnen opduiken in Moria, is nog onduidelijk.

Lesbos ligt vlak bij de Turkse kust. De afgelopen jaren arriveerden er duizenden asielzoekers die Europa probeerden te bereiken.