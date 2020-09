Het proces over de aanslagen op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo en een joodse supermarkt is woensdag van start gegaan in Parijs. In totaal veertien personen worden verdacht van betrokkenheid bij de aanvallen van ruim vijf jaar geleden, waarbij in totaal zeventien doden vielen.

De drie terroristen die de aanslagen in de Franse hoofdstad hebben uitgevoerd, staan zelf niet terecht omdat ze in 2015 zijn gedood door de politie.

De broers Saïd en Chérif Kouachi doodden op 7 januari 2015 twaalf personen op de redactie van Charlie Hebdo. Amedy Coulibaly, een kennis van een van de broers, doodde een dag later een agent. Nog een dag later schoot hij vier personen in een joodse supermarkt dood.

De veertien personen die de komende tien weken terechtstaan, worden verdacht van onder meer het financieren van terrorisme, lidmaatschap van een terroristische organisatie en het leveren van wapens aan de aanslagplegers. Drie verdachten zijn afwezig. Of ze nog in leven zijn, is niet bekend.

In de aanloop naar het proces publiceerde Charlie Hebdo opnieuw spotprenten van de profeet Mohammed, die eerder voor de broers Kouachi aanleiding waren om de redactie aan te vallen. "We zullen nooit gaan slapen, we zullen nooit opgeven", zegt hoofdredacteur Laurent 'Riss' Sourisseau.

Na de aanslagen op Charlie Hebdo en de joodse supermarkt werden in Frankrijk nog meer terroristische aanslagen gepleegd door extremisten. Daarbij kwamen in totaal meer dan 250 personen om het leven.