'Kameraad Duch', een van de belangrijkste handlangers van Rode Khmer-leider Pol Pot is dinsdag op 77-jarige leeftijd overleden. De kampdirecteur overzag de moord op zeker veertienduizend Cambodjanen in de beruchte gevangenis Tuol Sleng.

Kaing Guek Eav, ook wel bekend als 'Kameraad Duch', was de belangrijkste beul en veiligheidsbaas van het communistische regime van de Rode Khmer.

De Rode Khmer is verantwoordelijk voor de Cambodjaanse genocide, waarbij tussen 1975 en 1979 ruim 1,7 miljoen Cambodjanen werden uitgehongerd of terechtgesteld in de beruchte killingfields.

Duch was een van de eerste leiders van het regime die vervolgd werd voor de genocide. In 2010 bevond een VN-tribunaal hem schuldig aan massamoord, marteling en misdaden tegen de menselijkheid.

Bij het tribunaal betuigde Duch, die zich tot het christendom had bekeerd, spijt voor zijn daden in Tuol Sleng. Hij zei dat hij als ondergeschikte slechts orders opvolgde, maar dat pleidooi wees het tribunaal af: Duch kreeg een levenslange celstraf opgelegd.

Oud-wiskundeleraar organiseerde kamp tot in de puntjes

Onder zijn leiderschap kregen kampleiders in de Tuol Sleng-gevangenis (een voormalige middelbare school) de instructie om politieke opponenten, subversieve elementen en verraders "in stukjes te slaan".

Op basis van het willekeurige beleid van het paranoïde Khmer-regime werden veel mensen, zoals zwangere vrouwen, kinderen en basisschoolleraren, gekwalificeerd als gevaar voor de staat. Ook mensen die een bril droegen werden vervolgd, omdat ze 'intellectuelen' zouden zijn.

Duch, zelf een voormalige wiskundeleraar, organiseerde tijdens de schijnbaar chaotische misdaden in Tuol Sleng alles tot in de puntjes, schreef de auteur Nic Dunlop. "Hij had totale controle", aldus Dunlop. De schrijver trof de ondergedoken Duch in 1999 aan bij de Thaise grens.

"Pas wanneer je door de lege gangen van Tuol Sleng loopt, begrijp je de angstaanjagende kracht van Stalins uitspraak dat één dode een tragedie is en een miljoen statistiek", schreef Dunlop in zijn boek The Lost Executioner.