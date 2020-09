De Franse president Emmanuel Macron heeft Libanese politici dinsdag gewaarschuwd dat zij sancties riskeren als ze hun land niet binnen drie maanden ingrijpend hervormen. Libanon bevindt zich in een diepe economische crisis.

"Dit is de laatste kans voor dit systeem", zei Macron tegen Politico tijdens zijn reis naar Libanon. "Ik doe een riskante gok, daar ben ik me van bewust. Ik heb het enige wat ik heb op tafel gelegd: mijn politieke kapitaal."

Macron zei dat hij "geloofwaardige toezeggingen" wil ontvangen en een "veeleisend mechanisme" de uitvoering daarvan moet verzekeren. Hij wil dat er binnen zes maanden tot twaalf maanden nieuwe parlementsverkiezingen worden gehouden.

Libanese politici, onder wie een aantal voormalige krijgsheren die tientallen jaren de regie voerden over corruptie op industriële schaal, staan voor een uitdagende taak. De Libanese economie verkeert in vrije val, een groot deel van Beiroet ligt in puin na de enorme explosie in de haven op 4 augustus en de spanningen tussen verschillende sektarische groepen lopen op.

Nieuwe premier moet nieuwe regering leiden

Enkele uren voor de aankomst van Macron werd Mustapha Adib aangewezen als nieuwe Libanese premier. Dat was het resultaat van een compromis dat afgelopen weekend werd gesloten door de grote politieke partijen, onder stevige druk van Macron

De Franse president zei dat hij zijn invloed zal aanwenden om ervoor te zorgen dat er een nieuwe regering wordt gevormd. Frankrijk organiseerde in 2018 een donorconferentie voor Libanon, waar miljarden euro's aan hulp werden toegezegd. Als hervormingen uitblijven, zal Libanon dat geld niet ontvangen, aldus Macron.

Hij wil dat de internationale gemeenschap de blik de komende zes weken op de noodsituatie in Libanon houdt en zegde zijn hulp toe bij het organiseren van een internationale Libanonconferentie in oktober, samen met de VN.

Honderdjarig bestaan

Macron bezocht de Libanese hoofdstad Beiroet voor de tweede keer binnen minder dan een maand tijd.

Hij plantte een Libanese ceder, ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van het land. Het Libanese grondgebied werd in 1920 door Frankrijk getrokken in een overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk. Het land werd in 1943 onafhankelijk.

De maatschappelijke stabiliteit in Libanon staat momenteel onder de grootste druk sinds de burgeroorlog van 1975-1990.