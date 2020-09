Litouwen, Estland en Letland hebben maandag reisverboden opgelegd aan de Belarussische president Alexander Lukashenko en 29 functionarissen van zijn regime. De Baltische staten tonen daarmee hun ongeduld over de voorzichtige benadering van de rest van de EU en de VS.

De drie landen gaan voorop in de roep om strengere maatregelen tegen Lukashenko door het Westen.

De president van Belarus (wat we tot voor kort Wit-Rusland noemden) probeert zijn 26-jarige autocratische bewind te rekken door de uitslag van de verkiezingen die begin augustus werden gehouden te manipuleren.

De sancties, die gelijktijdig werden aangekondigd door de drie Baltische staten, richten zich naast Lukashenko op ambtenaren die worden beschuldigd van betrokkenheid bij stembusfraude en het gebruik van geweld tegen demonstranten.

Dat de naam van de Belarussische president boven aan de lijst met gesanctioneerde personen prijkte, was een symbolische por naar andere Europese landen, die niet veel lijken te voelen voor gerichte sancties tegen Lukashenko.

"We zeiden dat vreedzame dialoog en een overeenkomst tussen het regime en de gemeenschap nodig waren, maar we zien dat het regime daar nog niet klaar voor is", zei de Litouwse president Gitanas Nauseda. "We zien dat we naar voren moeten bewegen en andere landen het goede voorbeeld moeten geven."

EU vreest Russische interventie

De Europese Unie werkt aan een eigen lijst van individuen die in aanmerking komen voor sancties, maar naar verwachting zal Lukashenko daar niet op staan. De EU en de VS stellen zich voorzichtig op, omdat ze willen vermijden dat Rusland ingrijpt in Belarus.

De drie kleine Baltische staten zijn allemaal lid van de EU en de NAVO. Litouwen en Letland grenzen aan Belarus. De Belarussische oppositiekandidaat Svetlana Tikhanovskaya verblijft momenteel in Litouwen. Zij ontvluchtte het land na de verkiezingen die zij volgens haar aanhangers won.

Lukashenko, een nauwe bondgenoot van Rusland, ontkent de verkiezingen te hebben gemanipuleerd. Volgens de president worden de demonstraties tegen zijn regime vanuit het buitenland aangestuurd.

Het Kremlin kondigde vorige week aan een militaire interventiemacht te hebben opgetuigd voor eventuele inzet in Belarus. De Russische regering zei begin deze week nog geen aanleiding te zien troepen te sturen.

Maatschappelijke steun Lukashenko kalft verder af

De drie weken sinds de Belarussische verkiezingen werden gekenmerkt door massale protesten tegen het regime van Lukashenko. Afgelopen zondag gingen opnieuw tienduizenden mensen de straat op in hoofdstad Minsk. Zeker 140 betogers werden opgepakt, meldde het Russische persbureau RIA.

Steeds meer prominente figuren uit de media en de literatuur- en sportwereld nemen afstand van Lukashenko, die zich de gewoonte heeft aangewend op televisie te verschijnen met een aanvalsgeweer in zijn handen en de demonstranten omschrijft als "ratten".

De Belarussische Katholieke Kerk, die kritiek heeft geleverd op de harde behandeling van betogers door de veiligheidsdiensten, liet maandag weten dat het hoofd van de kerk, aartsbisschop Tadeusz Kondrusiewicz, Belarus niet meer in mag na een bezoek aan Polen.