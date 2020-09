De Soedanese regering heeft maandag een vredesovereenkomst ondertekend met de grootste rebellengroepen uit het zuiden van het land. Daarmee komt volgens de partijen hopelijk een einde aan voortdurende conflicten in het Afrikaanse land.

Het Soedanese Revolutionaire Front (SRF), een alliantie van verschillende rebellengroepen uit de zuidwestelijke regio Darfur en de zuidelijke staten Janub-Kordofan en Blauwe Nijl, ondertekende het akkoord in de Zuid-Soedanese hoofdstad Djoeba.

Het belangrijkste punt uit het akkoord is de ontmanteling van de verschillende rebellengroepen en de integratie van hun strijders in het nationale Soedanese leger. Ook zijn afspraken gemaakt over veiligheid, machtsverdeling en landverdeling.

Het akkoord is een opsteker voor de overgangsregering van premier Abdalla Hamdok, die had gehoopt vorig jaar al een akkoord te kunnen ratificeren. Het sluiten van de overeenkomst was een van de speerpunten van Hamdok.

Twee rebellenfacties onthielden zich van het ondertekenen van het akkoord: de Soedanese Bevrijdingsbeweging en de Bevrijdingsbeweging voor het Volk (SPLM-N).

Honderdduizenden doden bij conflicten

In het zuiden van Soedan zijn al jarenlang gewapende conflicten aan de gang. Alleen al in de regio Darfur kwamen volgens de Verenigde Naties (VN) sinds 2003 meer dan 300.000 mensen om het leven bij gevechten. Hierbij was volgens de VN sprake van grootschalige etnische zuiveringen.

In Janub-Kordofan en Blauwe Nijl braken in 2011 opnieuw gevechten uit, na een eerdere bloedige burgeroorlog die van 1983 tot 2005 duurde. Die leidde uiteindelijk tot een afscheiding binnen Soedan, waardoor de natie Zuid-Soedan werd gesticht. Janub-Kordofan en Blauwe Nijl bleven echter deel uitmaken van Soedan.

Eerdere vredesakkoorden die werden gesloten tussen de regering en rebellengroeperingen in Nigeria (2006) en Qatar (2010), sneuvelden.