De eerste directe vlucht van Israël naar de Verenigde Arabische Emiraten is maandag rond 11.15 uur (lokale tijd) vertrokken. Het toestel van de Israëlische nationale luchtvaartmaatschappij El Al met vluchtnummer 971 vertrok bijna een uur later dan gepland van Tel Aviv naar Abu Dhabi.

Het is de eerste commerciële vlucht tussen beide landen sinds er vorige maand een historisch akkoord werd gesloten die de relaties tussen de twee landen normaliseert. Eerder dit jaar vertrok al wel een cargovlucht van Etihad Airlines naar Israël met hulpgoederen voor de Palestijnse gebieden.

De vlucht van maandag draagt het vluchtnummer 971, verwijzend naar het landnummer van de Verenigde Arabische Emiraten. Lange tijd toonde luchtvaartmaatschappij Etihad Airlines Israël niet eens op de kaart die tijdens vluchten op beeldschermen te zien is. Op het toestel, een Boeing 737-900, werd dit weekend in drie talen (Hebreeuws, Arabisch en Engels) het woord vrede aangebracht.

Volgens persbureau Reuters is het maandag voor het eerst dat een Israëlisch toestel toestemming krijgt om door het luchtruim van Saoedi-Arabië te vliegen. Vlucht LY971 landde rond 15.00 uur in Abu Dhabi. Het is in de VAE een uur later dan in Israël.

Op de Boeing 737-900 werd het woord vrede in drie talen aangebracht (foto: El Al).

Amerikaanse delegatie op vlucht

Aan boord van de vlucht zitten Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Robert O'Brien en een Israëlische delegatie. De Verenigde Staten hielpen bij de bemiddeling tussen de twee landen.

In Abu Dhabi zullen delegaties van de drie landen gaan praten over toerisme en handel tussen Israël en de VAE. Het is een eerste stap voor het volledig normaliseren van de diplomatieke relaties. Verwacht wordt dat de twee landen tijdens de twee dagen durende reis een datum afspreken voor de officiële ratificatie van het akkoord in Washington. Mogelijk gebeurt dit al in september, een paar maanden voor de Amerikaanse presidentsverkiezing.

Het akkoord dat de twee landen twee weken geleden met elkaar sloten is historisch te noemen. Feitelijk is het een erkenning van Israël door de VAE. Daarmee is de VAE de eerste Arabische Golfstaat die dit doet, en pas het derde Arabische land dat actieve diplomatieke banden met Israël heeft.

Dinsdag om 12.00 uur (lokale tijd) vertrekt de terugvlucht met vluchtnummer 972, de landcode van Israël.