Op de verjaardag van de president van Belarus, Alexander Lukashenko, vinden opnieuw demonstraties plaats tegen zijn regering. Inmiddels zijn er 125 betogers gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken van Belarus.

Duizenden demonstranten marcheren zondag naar het Onafhankelijkheidsplein van Minsk, dat door de politie is afgezet. Agenten zouden al een tiental demonstranten hebben aangehouden.

Ooggetuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat zij ook betogers hebben gezien die zich verzetten terwijl agenten in burger hen aanhouden.

Eerder zondag kwamen vrouwen in traditionele klederdracht naar het gebouw van de regering. Ze legden daar meerdere pompoenen neer. Dat is een traditie in Belarus om aan te geven dat een vrouw geen interesse heeft om met een specifieke man te trouwen.

Lukashenko krijgt felicitatie van Poetin

Lukashenko is zondag 66 jaar geworden. De Russische president Vladimir Poetin heeft hem gebeld om hem te feliciteren en om Lukashenko uit te nodigen voor een bezoek aan Moskou.

De betuiging van steun komt terwijl Lukashenko al ruim drie weken met demonstraties te maken krijgt. Rusland heeft een reservemacht klaarstaan om in te grijpen mits nodig in Belarus.

Op de verkiezingen van 9 augustus werd Lukashenko herverkozen als president met 80 procent van de stemmen. De oppositie beschuldigt hem en zijn regering van verkiezingsfraude.

De EU erkent de uitslag van de verkiezingen niet. De ministers van de Europese Unie hebben aangekondigd sancties op te leggen aan twintig personen uit Belarus die door de EU verantwoordelijk worden gehouden voor het geweld tegen de demonstranten. Het is niet bekend of Lukashenko ook tot die groep behoort.

