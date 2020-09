De Duitse president Frank-Walter Steinmeier reageert zondag ontstemd over de betogers die zaterdag over barricades sprongen om bij de Reichstag te komen, meldt de Duitse krant Welt. Tijdens de grote demonstratie tegen de coronamaatregelen drong een aantal demonstranten met onder meer vlaggen van het Duitse keizerrijk door afzettingen en gingen ze de trappen van het parlementsgebouw op.

Steinmeier zegt dat iedereen die boos is over de coronamaatregelen die woede mag uiten. "Mijn begrip stopt echter wanneer demonstranten meegaan met provocateurs en vijanden van de democratie", aldus de president.

"Rijksvlaggen en extreemrechts gepeupel voor het Duitse parlement zijn een ondraaglijke aanval op het hart van onze democratie. We zullen dat nooit accepteren."

Horst Seehofer, de Duitse minister van binnenlandse zaken, spreekt zondag in de Duitse krant Bild zijn dankbaarheid uit voor de politie "omdat zij ons snel en consistent hebben beschermd". Seehofer voegt daaraan toe dat de Duitse staat zonder tolerantie moet handelen tegen "extremisten".

58 Politie grijpt in bij betoging tegen coronamaatregelen in Berlijn

38.000 mensen zaterdag op de been in Berlijn

Zo'n 38.000 mensen namen zaterdag deel aan demonstraties in Berlijn. 's Middags besloot de politie het protest te ontbinden, omdat mensen zich niet aan de maatregelen hielden. Een groot deel van de betogers gaf gehoor aan de oproep om naar huis te gaan, maar veel mensen weigerden. Uiteindelijk werden ongeveer driehonderd mensen opgepakt.

De grootste demonstratie in Berlijn vond 's middags plaats bij de Overwinningszuil in het stadscentrum. Op diverse plekken in het centrum kwam het bij kleinere protesten tot confrontaties met de politie. De politie schat dat er zo'n drieduizend rechts-extremistische betogers bij het protest waren.

De demonstratie werd in eerste instantie door de Berlijnse autoriteiten verboden. Dit omdat betogers zich bij eerdere demonstraties niet aan de coronaregels hadden gehouden. Een rechter draaide vrijdag die beslissing terug, op voorwaarde dat mensen zich aan de maatregelen hielden en een mondkapje droegen.