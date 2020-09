De Franse veiligheidsdiensten hebben een hoge officier uit het Franse leger opgepakt voor mogelijke spionage voor Rusland. Dat nieuws bevestigt de Franse minister van Defensie, Florence Parly, zondag.

De officier zou belangrijke veiligheidsprotocollen hebben overschreden. Parly wilde niet ingaan op de specifieke details van de zaak, maar bevestigde de aanhouding en dat er een justitieel onderzoek loopt naar de hooggeplaatste militair.

Volgens de Franse radiozender Europe 1 zou de officier, die gestationeerd was op een NAVO-basis in Italië, belangrijke en gevoelige documenten hebben doorgespeeld naar de Russische veiligheidsdiensten.

De man werd ruim anderhalve week geleden opgepakt door de Franse veiligheidsdiensten, toen hij na een vakantie in zijn thuisland wilde terugkeren naar Italië. Hij zit momenteel vast in een gevangenis in Parijs.