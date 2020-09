Een persoon is zaterdagavond doodgeschoten bij rellen in de Amerikaanse stad Portland, waar demonstranten voor en tegen president Donald Trump met elkaar botsten. Vermoedelijk was het slachtoffer gelieerd aan een extreemrechtse groepering die president Trump steunt.

De politie bevestigt nog niet dat het slachtoffer betrokken was bij de protesten in Portland, maar wel dat het in een gebied gebeurde waar betogers met elkaar botsten. The New York Times meldt dat het slachtoffer een pet droeg met daarop het logo van de extreemrechtse groepering 'Patriot Prayer'.

Volgens lokale media bewoog een grote groep Trump-aanhangers zich door Portland en botsten zij op meerdere plaatsen met demonstranten. Mensen zouden met paintball-geweren schieten vanuit auto's, terwijl zij op hun beurt werden bekogeld met verschillende onbekende voorwerpen.

De politie heeft verschillende keren ingegrepen en heeft meerdere personen gearresteerd.

Het is al maanden onrustig in Portland, sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij kwam om het leven nadat een politieagent bijna negen minuten lang met zijn knie op de nek van Floyd duwde.