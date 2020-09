Het aantal mensen dat om het leven is gekomen toen zaterdagavond een restaurant instortte in de Chinese provincie Shanxi, is opgelopen tot zeker 29, schrijft persbureau Associated Press (AP).

Zaterdag meldde de South China Morning Post al dat zeker zeventien mensen zijn overleden doordat het gebouw van twee verdiepingen plotseling instortte.

57 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald door reddingswerkers. 28 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 7 ernstig, zegt het ministerie van Crisismanagement.

Volgens het ministerie zijn de reddingswerkzaamheden zondag (lokale tijd) afgerond. Honderden reddingwerkers zochten zaterdag nog naar mogelijke overlevenden.

Het is nog niet bekend hoe het restaurant tot instorting kwam.

Het ongeluk vond zo'n 630 kilometer ten zuidwesten van de Chinese hoofdstad Peking plaats, in de Xiangfen-regio van de provincie Shanxi.