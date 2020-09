Voor het tiende weekend op een rij vinden er zaterdag massale protesten plaats in Israëlische hoofdstad Jeruzalem, schrijven AP en Haaretz. Zo'n twintigduizend betogers zijn op straat om het vertrek van premier Benjamin Netanyahu te eisen.

Betogers hebben verspreid over het land ruim driehonderd kruispunten en bruggen bezet. Ook demonstreerden ze voor de privéresidentie van Netanyahu in Caesarea.

Op protestborden stonden leuzen te lezen als 'Netanyahu leugenaar', 'Genoeg verdeeldheid!' en 'Dit is geen politiek, maar criminaliteit'.

De politie liet de protestmars in Jeruzalem lange tijd toe, maar nam muziekinstrumenten en andere manieren om geluid te maken af, omdat het na 23.00 uur stil moet zijn.

Tussen politie en demonstranten zijn de spanningen opgelopen na gewelddadige botsingen vorig weekend. Onder meer een hooggeplaatste politieagent sloeg toen anti-Netanyahu-demonstranten, terwijl hij werd gefilmd.

Netanyahu verwikkeld in corruptiezaak

In Israël is wijdverspreide woede over de president, tegen wie momenteel meerdere corruptieprocessen lopen voor fraude en omkoping. Al sinds het begin van de zomer gaan betogers daarom elk weekend de straat op.

De premier wordt ervan beschuldigd onder meer luxe cadeau's te hebben ontvangen van rijke vrienden in ruil voor gunsten. Ook zou hij gunsten hebben verleend aan mediamagnaten in ruil voor positieve berichtgeving. Netanyahu ontkent de beschuldigingen.

Betogers zijn boos over corona-aanpak

Veel betogers zijn ook boos over zijn aanpak van de coronacrisis. Israël wist het virus in eerste instantie goed in te dammen, maar te snelle versoepelingen in mei leidden later tot een piek in het aantal besmettingen.

Vooral zelfstandigen, dagarbeiders en kleine bedrijven zijn hard geraakt door de coronamaatregelen van de regering. Momenteel is zo'n 20 procent van de bevolking werkloos. In het land zijn tot nu toe 113.000 gevallen vastgesteld en heeft het virus aan bijna duizend Israëliërs het leven gekost.