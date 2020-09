Zo'n driehonderd betogers zijn opgepakt bij onstuimige protesten in de Duitse hoofdstad Berlijn zaterdag, laat de lokale minister Andreas Geisel weten volgens WDR en Die Welt. Het protest werd 's middags ontbonden door de politie, maar in de avond probeerden een groep demonstranten de Reichstag nog te bestormen.

Agenten wisten de bestorming te voorkomen en zetten onder meer pepperspray in. Inmiddels is er een grote politiemacht naar de Reichstag uitgerukt, het Duitse parlementsgebouw. De situatie zou nu volgens de Tagesspiegel onder controle zijn.

Eerder vonden er ook botsingen plaats voor de Russische ambassade in de stad. Tot dusver zijn er zeven agenten gewond geraakt.

De politie riep de betogers zaterdagmiddag op om naar huis te gaan, omdat er onvoldoende afstand gehouden kon worden. Hoewel een groot deel gehoor gaf aan de oproep, zijn er verspreid over de stad nog protesten. In totaal zouden er volgens lokale autoriteiten zo'n 38.000 mensen hebben deelgenomen aan de demonstraties.

De demonstraties trokken een brede coalitie van antivaccinatiebetogers, coronasceptici, complottheoretici en rechtse groeperingen.

In de Britse hoofdstad Londen was zaterdag een kleiner protest met enkele duizenden demonstranten. Ook in Parijs was een protest, met tweehonderd demonstranten. Britse demonstranten droegen spandoeken met uitspraken tegen de gezondheidsorganisatie WHO en Bill Gates.

Betogers botsen met politie voor Russische ambassade

De grootste demonstratie in Berlijn vond 's middags plaats bij de Overwinningszuil in het stadscentrum. Op diverse plekken in het centrum kwam het bij kleinere protesten tot confrontaties met de politie. De politie schat dat er zo'n drieduizend rechtsextremistische betogers bij het protest waren.

Voor de Russische ambassade kwam het volgens Geisel tot "gewelddadige confrontaties" met demonstranten. Op de Schiffbauerdammhun bonden volgens de politie zo'n veertig mensen bij botsingen hun handen in met boksbandages.

Elders zetten demonstranten een barricade op en ging er een container op in vlammen. Op het plein bij de Brandenburger Tor braken betogers 's middags door een afzetting van de politie.

'Coronamaatregelen zijn ongrondwettelijk'

Het protest is opgezet door de actiegroep Querdenken 711, die mensen vanuit de hele EU opriep om naar Berlijn te komen voor het protest. De groep vroeg aanhangers om vreedzaam te demonstreren en geen geweld te gebruiken tegen de politie.

Michael Ballweg, initiator van de groep, riep tijdens het protest op tot het terugdraaien van alle coronawetten en het opstappen van de complete Duitse regering. Volgens de groep druisen de coronamaatregelen in tegen de grondwet.

Rechter draaide verbod op protest terug

De Berlijnse autoriteiten hadden het protest eerder deze week verboden, omdat betogers zich bij eerdere demonstraties niet aan de coronaregels hadden gehouden.

Een rechter draaide die beslissing vrijdag terug, maar zei dat er wel een mondkapje gedragen moet worden en dat de coronarichtlijnen moesten worden gerespecteerd. De Berlijnse politie werd voorafgaande het protest massaal gemobiliseerd om de demonstraties in de hand te houden.

De coronapandemie is, ondanks enkele recente stijgingen van de besmettingscijfers, in veel delen van Duitsland redelijk onder controle. Het land telt relatief minder doden en infecties dan andere Europese landen.