In de Chinese provincie Shanxi zijn honderden reddingwerkers op zoek naar mogelijke overlevenden na het instorten van een restaurant zaterdagochtend, meldt South China Morning Post. Bij de ramp zijn tot nu toe zeker zeventien mensen om het leven gekomen.

Het is niet duidelijk waarom het restaurant is ingestort of hoeveel mensen er nog onder het puin liggen.

Chinese staatsmedia melden dat er minstens zeven mensen ernstig gewond zijn geraakt en ruim twintig anderen licht letsel hebben opgelopen.

Het ongeluk vond zo'n 630 kilometer ten zuidwesten van de Chinese hoofdstad Peking plaats, in de Xiangfen-regio van de provincie Shanxi.