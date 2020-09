Duizenden demonstranten zijn zaterdag de straat opgegaan in de Mauritiaanse hoofdstad Port Louis om een onderzoek te eisen naar de dood van de deze week aangespoelde dolfijnen. De betogers willen weten of er een verband is met de olieramp die eind juli voor de kust van het land plaatshad.

Woensdag spoelden zeker veertig dolfijnen aan op het eiland, in de buurt van de plek waar eind juli een Japanse bulkcarrier vastliep en in tweeën brak. Zo'n 1.000 ton olie uit het schip belandde in het water.

De demonstranten zijn boos over de lakse houding van de Mauritiaanse regering. Een van de betogers hield een bord omhoog waarop een dolfijn met daarop de tekst 'our lives matter' (onze levens doen ertoe) te zien was, verwijzend naar de Black Lives Matter-protesten. Andere demonstranten eisen het ontslag van regeringsfunctionarissen.

Mauritius leunt sterk op de inkomsten uit het toerisme en de inwoners vrezen dat de olieramp in combinatie met de coronapandemie blijvende schade aan deze industrie zal veroorzaken.

Dolfijnen hadden verwondingen

Autoriteiten konden deze week nog niet zeggen of de dolfijnen waren omgekomen als gevolg van de olieramp. Er werden bij twee onderzochte dolfijnen wonden aangetroffen, maar geen oliesporen. Klimaatorganisaties betwijfelen echter of deze autopsie van de regering correct is en eisen een nieuw onafhankelijk onderzoek.

De olie lekte in de wateren nabij twee natuurgebieden met bijzondere mariene ecosystemen en een moerassig natuurgebied op de kust. Het komt in Mauritius zelden voor dat meerdere dode dolfijnen worden gevonden. De voorlaatste keer was volgens BBC News in mei 2019. Toen ging het om twee dolfijnen.