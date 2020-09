Belarus is begonnen met het uitzetten van buitenlandse journalisten. De staatstroepen in Minsk arresteerden vrijdag tientallen verslaggevers uit binnen- en buitenland. Diverse buitenlandse media melden zaterdag dat de vergunningen van hun medewerkers zijn ingetrokken en dat ze het land uit zijn gezet.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Belarus (wat we voorheen Wit-Rusland noemden) heeft de persaccreditaties van in elk geval twee BBC-journalisten en vier Russische journalisten die voor de Duitstalige zender ARD werken ingetrokken.

Dit geldt ook voor diverse binnenlandse journalisten. Verslaggevers van Belsat TV en Radio Liberty zijn gevangen genomen. Het is niet bekend hoe het met ze gaat op dit moment. Belsat TV denkt dat een journalist en een cameraman dit weekend worden aangeklaagd.

De Britse en de Oostenrijkse regering hebben de uitzetting van de journalisten fel veroordeeld. Het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van "een verwerpelijke poging om objectieve verslaggeving de kop in te drukken". Ook de Britse minister Dominic Raab heeft zich hard uitgelaten over aanhoudingen en uitzettingen van de journalisten.

Poetin heeft reservemacht klaarstaan om in te grijpen

De politie in Minsk hield de meeste journalisten donderdag aan, toen zij verslag deden van de aanhoudende rellen in de hoofdstad van Belarus. Volgens persbureau Reuters werden hun smartphones en hun identiteitspapieren afgepakt. In totaal werden honderden mensen opgepakt.

De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag gezegd dat een reservemacht van de politie klaarstaat om in te grijpen in Belarus als dat nodig is. Poetin deed dit op verzoek van zijn Belarussische evenknie, Alexander Lukashenko.

Het is voor het eerst dat Rusland toegeeft dat het de eerste stappen richting daadwerkelijk ingrijpen in Belarus heeft gezet. Eerder beloofde Poetin het land al militaire steun.

232 Oproer in Belarus: Wie is 'laatste Europese dictator' Lukashenko?

Demonstraties tegen Lukashenko houden al weken aan

De Russische president voegde daar wel aan toe dat er op dit moment geen reden is om deze reservemacht in te zetten. Hij zei dat hij hoopt dat de situatie in het buurland snel stabiliseert. Poetin en Lukashenko hebben afgesproken dat er alleen wordt ingegrepen door Russische troepen wanneer demonstranten "bepaalde grenzen overgaan": vernielingen, het in brand steken van auto's, huizen en banken en het innemen van overheidsgebouwen.

In Belarus wordt al weken massaal gedemonstreerd, nadat Lukashenko en zijn regering beweerden dat hij iets meer dan 80 procent van de stemmen had gekregen bij de presidentsverkiezingen. De oppositie beschuldigt de regering van verkiezingsfraude.

De EU erkent de uitslag van de verkiezingen niet. De ministers van de Europese Unie hebben aangekondigd sancties op te leggen aan twintig personen uit Belarus die door de EU verantwoordelijk worden gehouden voor het geweld tegen de demonstranten. Het is niet bekend of Lukashenko ook tot die groep behoort.