Het aantal doden als gevolg van orkaan Laura, die donderdag aan land kwam in de Verenigde Staten, is opgelopen naar veertien. Nog honderdduizenden mensen in de staten Texas, Arkansas en Louisiana zitten zonder elektriciteit en water.

Acht mensen overleden door koolmonoxidevergiftiging toen ze met onveilige generatoren de stroomstoring wilden oplossen. Vijf mensen stierven door omvallende bomen, onder wie een veertienjarig meisje. Een man verdronk toen zijn boot zonk tijdens de storm.

Volgens persbureau AP zitten op dit moment nog zo'n 600.000 huishoudens zonder stroom in de getroffen staten Louisiana, Texas en Arkansas. Bovendien hebben ruim 22.000 mensen in Louisiana als gevolg van de storm geen toegang meer tot water.

"Dit was de krachtigste storm die ooit in Louisiana aan land is gekomen", zei de gouverneur van de zuidelijke staat, John Bel Edwards, donderdag op een persconferentie.

Ook buiten de Verenigde Staten kwamen mensen om het leven door de orkaan, die eerder nog de hoogste categorie (4) toebedeeld kreeg. Op Haïti overleden volgens lokale autoriteiten 31 mensen en op de Dominicaanse Republiek zeker 4.

De storm veroorzaakte grote schade in onder meer Lake Charles in de staat Louisiana. (Foto: Pro Shots).

Mensen keren terug naar huis

De storm is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm. Duizenden mensen uit de getroffen staten, die eerder nog werden geëvacueerd, keerden vrijdag terug naar huis.

De burgemeester van een van de zwaarst getroffen gebieden, Lake Charles in Louisiana, zei dat de terugkerende evacués rekening moeten houden met zeker enkele dagen, mogelijk zelfs weken, zonder elektriciteit en water. Het is volgens hem nog onduidelijk wanneer deze voorzieningen kunnen worden hersteld.

De Amerikaanse president Donald Trump brengt zaterdag een bezoek aan de getroffen gebieden.