Duizenden mensen liepen vrijdag een mars tegen racisme in Washington. Ze deden dat precies 57 jaar nadat Martin Luther King zijn historische "I have a dream"-speech hield in de Amerikaanse hoofdstad.

Bij de mars naar het Washington Monument in het politieke centrum van de stad riepen activisten en politieke leiders op tot structurele verandering na een lange zomer vol protesten, die begon met de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd tijdens zijn arrestatie.

Op de locatie van de mars gaf King in 1963 zijn beroemde "I have a dream"-speech, een keerpunt in de geschiedenis van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. De dominee en Nobelprijswinnaar stond bekend om zijn vreedzame protesten en burgerlijke ongehoorzaamheid.

Politici, activisten en nabestaanden van King en Floyd spraken de activisten na de mars toe. Ze benadrukten het belang van stemmen tijdens de aankomende presidentsverkiezingen. Ook spraken ze over lhbti-rechten, rechten van de zwarte gemeenschap en rechten van mensen met een beperking.

Ook Kamala Harris, de Democratische kandidaat voor het vicepresidentschap, sprak het publiek toe, via een vooraf opgenomen videoboodschap.

Zoon van King spreekt

"Je hebt misschien de dromer vermoord, maar je kan de droom niet vermoorden", zei Al Sharpton, dominee en leider binnen de burgerrechtenbeweging, tijdens de mars.

King werd in 1968 doodgeschoten buiten een motel. "Op zoveel manieren staan we vandaag in de symbolische schaduw van de geschiedenis. Maar we maken nu ook samen geschiedenis", zei zijn zoon Martin Luther King III vrijdag.

De mars in Washington was met enkele duizenden deelnemers kleiner dan die in 1963, toen er zo'n kwart miljoen mensen naar de hoofdstad kwamen. Vanwege de coronacrisis heeft het district nu echter quarantaineverplichtingen opgesteld voor mensen uit 27 staten.

Volgens een vergunning die de stad dinsdag voor het protest uitgaf, zouden zo'n 50.000 mensen de mars bijwonen.

Protesten laaien op na neerschieten Blake

Demonstranten protesteren sinds de dood van Floyd door heel het land tegen politiegeweld, waar zwarte mensen onevenredig vaak het slachtoffer van zijn in de VS. Over de hele wereld betoogden mensen steun aan de demonstraties.

De protesten zijn onlangs opnieuw tot een kookpunt gekomen na de gewelddadige arrestatie van Jacob Blake in Kenosha (Wisconsin). De Afro-Amerikaan werd door een agent zeven keer in zijn rug geschoten. Hij overleefde het, maar is volgens zijn advocaten verlamd geraakt.