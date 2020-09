De Iraanse man die in mei zijn veertienjarige dochter doodde in haar slaap is deze week veroordeeld tot negen jaar cel. Dat zegt zijn vrouw tegen het Iraanse persbureau ILNA. De straf valt lager uit vanwege het feit dat er sprake was van de 'verzachtende omstandigheid' van eerwraak.

In Iran krijgen normaal gesproken mensen voor moord de doodstraf, maar uitzonderingen worden gemaakt voor zaken waarin sprake is van eerwraak of wanneer de familie van het slachtoffer vergevingsgezind is.

De moeder van het meisje wil alsnog de doodstraf voor haar echtgenoot. Eerder zei de regering nog strengere wetten te willen invoeren om eerwraakgevallen als deze in de toekomst te voorkomen. De regering wilde met een hogere straf een afschrikwekkend effect bewerkstelligen, maar dat blijkt door de huidige wetgeving niet te zijn gelukt.

"Ik wil niet dat mijn man ooit nog terugkeert naar ons dorp", aldus de moeder, die hoopt dat de straf alsnog kan worden omgezet naar de doodstraf. Ze woonde vijftien jaar samen met haar man en zegt dat ze na afloop van zijn gevangenisstraf voor haar leven moet vrezen.

Meisje liep weg om bij vriend te kunnen zijn

De veertienjarige Romina Ashrafi liep in mei weg van haar huis in het dorpje Talesh, op zo'n 400 kilometer van de hoofdstad Teheran, om bij haar vriend te kunnen zijn. Ze wilde met hem trouwen, maar haar familie keurde dit af. Ze werd uiteindelijk opgepakt door de politie en teruggebracht naar haar vader, die haar de daaropvolgende nacht onthoofdde in haar slaap.

De vijftien jaar oudere vriend met wie Ashrafi wegliep is veroordeeld tot twee jaar celstraf. Het is niet bekend waarvoor hij is veroordeeld. In Iran mag legaal worden getrouwd vanaf dertien jaar.

De moord op het meisje stond in mei op verschillende voorpagina's van kranten in Iran en leidde tot veel ophef op sociale media. Veel Iraniërs zien haar dood als een bevestiging van het gebrek aan wetgeving om vrouwen en meisjes te beschermen.