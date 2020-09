Een 39-jarige Nederlandse man uit Amsterdam is vrijdag door een ijsbeer gedood op de Noorse eilandengroep Spitsbergen. De gouverneur van de eilandengroep meldt dat de man 's nachts werd aangevallen in zijn tent op een camping in het dorp Longyearbyen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt aan NU.nl het incident en laat weten in contact te staan met de nabestaanden.

Volgens lokale media is het de eerste keer sinds 2011 dat iemand is gedood door een ijsbeer op Spitsbergen. Het is de eerste keer dat iemand overleed door een ijsbeeraanval op de camping in de buurt van Longyearbyen, het grootste dorp van Spitsbergen.

De beer werd na het incident neergeschoten door omstanders. Het dier rende daarna nog verder richting het vliegveld, dat vlak bij de camping lag. Daar werd hij uiteindelijk dood aangetroffen op de parkeerplaats.

De camping werd volgens lokale media beheerd door de Nederlander. Op het moment van de aanval lagen er ook nog zes andere mensen in verschillende tenten, maar zij bleven ongedeerd.

Bijna duizend ijsberen

Op Spitsbergen in de Noordelijke IJszee wonen naar schatting bijna duizend ijsberen op een bevolking van 2.400 mensen. Het is een populaire vakantiebestemming en speciale reizen om de bedreigde diersoort te bekijken worden aangeboden. De eilandengroep ligt op zo'n 500 kilometer ten noorden van Noorwegen.

Buiten de grote dorpen op Spitsbergen zijn mensen bij wet verplicht om maatregelen te nemen om zich te kunnen verdedigen bij een ijsbeeraanval, zoals het dragen van lichtpistool.

Door het toenemende toerisme en het aantal wetenschappers dat op de eilanden onderzoek doet, is het aantal confrontaties tussen mens en ijsbeer sterk toegenomen de laatste jaren. Tegelijkertijd neemt het leefgebied van de dieren door klimaatverandering af, waardoor ze voor voedsel steeds vaker in door mensen bevolkte gebieden op zoek gaan.